На следующей неделе в Риге пройдет международная конференция по безопасности, которая соберет авторитетных участников
С 9 по 11 октября в Доме наук Латвийского университета пройдет «Рижская конференция».
В центре дискуссий будут будущее НАТО и распределение ответственности между Европой и США, укрепление коллективной обороны перед лицом новых угроз, долгосрочная безопасность Украины и сдерживание России, а также усиление европейской обороны посредством стратегических инвестиций.
Конференцию откроют премьер-министр Эвика Силиня и ректор ЛУ Гундарс Берзиньш. Участников также приветствуют председатель Европарламента Роберта Метсола, министр иностранных дел Латвии Байба Браже и министр обороны Андрис Спрудс.
В работе конференции примут участие представители Европейской комиссии Андрюс Кубилюс и Валдис Домбровскис, вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Нехаммер, постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитекер и бывший председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Вопросы долгосрочной безопасности Украины будут обсуждать представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов и генеральный директор Европейской службы внешних связей Мати Маазикас. В сессии, посвященной безопасности региона Балтийского моря, примут участие министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и юридический советник НАТО Джон Сордс.
В рамках конференции также пройдет мероприятие для предпринимателей «Бизнес, безопасность и устойчивость в эпоху неопределенности», а также откроется фотовыставка «Внутренний солдат», посвященная опыту граждан Латвии в Алуксненской пехотной школе.
Ожидается участие более 500 делегатов из более чем 45 стран. Конференцию можно будет смотреть в прямом эфире на сайте rigaconference.lv.