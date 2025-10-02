Каждый желающий сможет следить за календарем мэра Елгавы

Стоит напомнить, что с момента муниципальных выборов в июне этого года, когда в Елгаве сменился мэр Андрис Равиньш, который управлял городом более 20 лет, новое руководство совета неоднократно подчёркивало необходимость быть открытыми перед всеми членами общества и обеспечивать прозрачность своей работы. Вовлекая жителей, например, в обсуждение культурных проектов и организуя встречи с представителями районов, не только предоставляется реальная ситуация в городе, но также информация о планах развития Елгавы, необходимых улучшениях и участии жителей в процессах.