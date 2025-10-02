Родителям в Адажи готовят более щедрое пособие за новорожденного
Адажи намерены повысить размер пособия при рождении малыша.
LETA / Otkrito.lv

В Адажи планируется существенно повысить пособие при рождении ребенка, сообщает сайт самоуправления.

Комитет по вопросам образования, культуры, спорта и социальным вопросам поддержал поправки к обязательным правилам, предусматривающие увеличение размера пособия до 300 евро вне зависимости от того, зарегистрирован ли территории края один или оба родителя.

В настоящее время пособие при рождении ребенка составляет 200 евро, если оба родителя зарегистрированы в Адажском крае, и 100 евро — если только один родитель.

Окончательное решение о повышении пособия еще предстоит принять Финансовому комитету.

Финальное утверждение поправок к обязательным правилам должно состояться на заседании думы.

