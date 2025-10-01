Башня церкви Святой Троицы в Елгаве перешла зимнее рабочее время

С 1 октября изменился график работы Туристического информационного центра (ТИЦ) в башне, где посетители могут получить актуальную туристическую информацию, бесплатные материалы об отдыхе в Елгаве, окрестностях и других городах Латвии. ТИЦ, выставочный зал и смотровая площадка будут открыты со вторника по субботу с 10:00 до 21:00, а по воскресеньям — с 11:00 до 20:00. Исторические экспозиции в башне Святой Троицы будут доступны со вторника по субботу с 10:00 до 18:00, по воскресеньям — с 11:00 до 18:00. Как и прежде, по понедельникам башня будет закрыта.