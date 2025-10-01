Без шансов! Китайские университеты заняли первые 30 мест в мировом рейтинге по математике и программированию

В области физики и инженерии также доминируют китайские университеты. В топ-25 вошли 24 учебных заведения из Китая. Среди лучших 50 университетов оказалось лишь шесть учебных заведений не из Китая. Если брать в расчет все области наук, включая медицину, гуманитарные и науки о земле, то в топ-25 попали 16 университетов из Китая.