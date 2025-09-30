США должны быть готовы к войне: итоги беспрецедентного собрания адмиралов и генералов на военной базе в Вирджинии
Министр войны США Пит Хегсет провел «беспрецедентное, внезапное собрание» всех старших офицеров вооружённых сил США - около 900 генералов и адмиралов первого звена со всего мира. Встреча прошла на военной базе Куантико и сопровождалась резкими заявлениями руководства Пентагона.
Глава ведомства Пит Хегсет ясно дал понять, что курс оборонного ведомства кардинально меняется. «Никаких парней в платьях. Больше никакого поклонения изменению климата, никаких гендерных заблуждений. С этим дерьмом покончено», — заявил он.
Министр подчеркнул, что новые приоритеты армии — боеготовность и дисциплина: «Я не хочу, чтобы мой сын служил рядом с войсками, которые не в форме, или в боевых подразделениях с женщинами, которые не могут соответствовать тем же физическим стандартам боевых действий, что и мужчины».
Хегсет потребовал жёстко следить за физической формой офицеров и рядовых. «Недопустимо видеть толстых генералов и адмиралов в Пентагоне. Нужно соответствовать стандартам роста и веса и сдавать физкультурный тест. Больше никаких бород и длинных волос», — сказал он.
По словам министра, миссия Пентагона теперь определяется однозначно: «Единственной миссией восстановленного министерства войны является война — ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная. Если мы хотим предотвратить и избежать войны, мы должны подготовиться сейчас. Время настало, и дело не терпит отлагательств»
Тон задал не только министр. С призывом к объединению и готовности выступил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн: «Глобальный риск возрастает, наши соперники больше не объединяются — они уже объединились. И мы должны объединиться с равной решительностью. Даже если мы стремимся и ищем мир, мы должны быть готовы к войне».
Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня будет встречаться с военными командирами - если они ему понравятся, он уволит их на месте.