США должны быть готовы к войне: итоги беспрецедентного собрания адмиралов и генералов на военной базе в Вирджинии

Министр подчеркнул, что новые приоритеты армии — боеготовность и дисциплина: «Я не хочу, чтобы мой сын служил рядом с войсками, которые не в форме, или в боевых подразделениях с женщинами, которые не могут соответствовать тем же физическим стандартам боевых действий, что и мужчины».