По факту смерти начато уголовное производство.
Аварии и происшествия
Сегодня 14:03
В Гризинькалнсе найден мертвый мужчина. Появились версии произошедшего
Сегодня утром в Риге на улице Пернаваc был найден мертвый мужчина. Как сообщает Jauns.lv со ссылкой на Государственную полицию, по факту начато уголовное дело.
«К сожалению, напротив Гризиня сейчас лежит синий мешок. Возможно, кто-то выпал из окна», — пишет на Facebook пользователь Екабс, добавляя, что это место находится недалеко от пешеходного перехода. Тем временем Кристине отмечает, что на месте происшествия она видела пожарных и сотрудников Государственной полиции, предполагая, что спасатели, возможно, пытались предотвратить самоубийство.
Как сообщила Jauns.lv представитель Государственной полиции Лига Дзилюма: «Сегодня утром на улице Пернавас в Риге обнаружен мужчина без признаков жизни, который, возможно, выпал из окна». По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 13-й части Уголовного закона — за преступление против здоровья человека. Обстоятельства произошедшего выясняются.