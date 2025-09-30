Латвия переходит на 15-минутный учет электроэнергии: что это значит для потребителей

Переходя к 15-минутной торговле, системные операторы постепенно внедрят также учет электроэнергии в этом интервале. Для клиентов Augstsprieguma tīkls такой учет уже введен, а операторы распределительных сетей сделают это поэтапно, и фактические данные за 15-минутные промежутки станут доступны в течение следующего года, когда будет полностью налажена инфраструктура учета. Такой подход используется и в других странах, например, в Литве и Эстонии, пишет Diena.