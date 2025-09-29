В Таиланде похитили российскую туристку и продали в рабство

В последние годы в Таиланде и соседней Мьянме зафиксированы случаи похищений граждан разных стран с целью эксплуатации в рабских условиях. В сентябре 2025 года в Мьянме пропал китайский турист, который позже сообщил своей сестре, что находится в неизвестном месте в Мьянме. Его сестра обратилась в полицию Гуанчжоу и Бангкока, и власти начали расследование.