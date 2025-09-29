В Таиланде похитили российскую туристку и продали в рабство
Россиянка оказалась в рабстве после поездки в Таиланд. Девушка из Читы, приехавшая в Бангкок по объявлению в соцсетях с целью работы моделью, была похищена и принуждена выполнять преступные действия, под угрозой насилия и голода.
По данным Telegram-канала Mash, знакомая пострадавшей и «бывшая коллега по плену» рассказала, что девушку увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой. Там сотни людей, в основном из стран СНГ, Китая и Юго-Восточной Азии, оказались в рабских условиях, вынужденные трудиться в рамках мошеннической схемы: молодых девушек используют как «моделей» для вымогательства денег, остальных — для обработки текстовой информации.
Непокорных жестоко наказывают: бьют плетью и угрожают продать на органы. Рабочий день достигает 16 часов, а обещанная оплата часто не выплачивается. Для освобождения заложникам приходится платить около 15 тысяч долларов, однако вернуться домой почти невозможно — миграционные службы не пропускают через границу, а превышение срока визы грозит арестом.
На данный момент российская туристка остаётся в лагере без связи и не может покинуть зону.
В последние годы в Таиланде и соседней Мьянме зафиксированы случаи похищений граждан разных стран с целью эксплуатации в рабских условиях. В сентябре 2025 года в Мьянме пропал китайский турист, который позже сообщил своей сестре, что находится в неизвестном месте в Мьянме. Его сестра обратилась в полицию Гуанчжоу и Бангкока, и власти начали расследование.
Эти случаи подчеркивают важность осторожности при выборе рабочих предложений за границей, особенно через сомнительные источники. Мошенники часто используют привлекательные предложения о работе, чтобы заманить жертв в ловушку. Рекомендуется тщательно проверять информацию о работодателе, избегать общения с незнакомцами через социальные сети и обращаться за консультацией в официальные органы или посольства перед принятием решения о поездке.