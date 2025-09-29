Медицина идет вперед, лекарств все больше, а болезни все злее - что происходит?
фото: Shutterstock
Болезни становятся злее, чем когда-либо.
Мнение

Медицина идет вперед, лекарств все больше, а болезни все злее - что происходит?

Отдел здоровья

Otkrito.lv

Болезни становятся всё агрессивнее, несмотря на современные технологии, быструю диагностику и эффективные лекарства, отметила профессор RSU, инфектолог Анжелика Круминя, добавив, что на это влияет целый комплекс факторов — от климата и среды до питания и образа жизни.

Иногда кажется, что с течением времени число заболеваний только растёт, и врачам приходится становиться всё более знающими, чтобы помочь пациентам. Об этом в эфире передачи TV24 «Uz līnijas» рассказала профессор Рижского университета Страдиня, инфектолог Анжелика Круминя.

«Этот вопрос задают очень многие. Даже эксперты спорят между собой», — объяснила Круминя. Она подтвердила: несмотря на развитые технологии, быструю диагностику и хорошие возможности лечения, болезни действительно становятся агрессивнее.

По словам профессора, появляются всё новые возбудители с ранее неизвестными проявлениями. «Нужно смотреть на всё в комплексе — окружающая среда, климат, питание, образ жизни. Я бы перечислила множество факторов, которые в совокупности влияют на течение заболеваний как у отдельного человека, так и у населения в целом», — сказала Круминя. Всё это влияет и создаёт препятствия для хорошего здоровья, добавила она.

Темы

Университет имени СтрадиняРижский университет имени Страдиня TV24

Другие сейчас читают