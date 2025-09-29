Медицина идет вперед, лекарств все больше, а болезни все злее - что происходит?

По словам профессора, появляются всё новые возбудители с ранее неизвестными проявлениями. «Нужно смотреть на всё в комплексе — окружающая среда, климат, питание, образ жизни. Я бы перечислила множество факторов, которые в совокупности влияют на течение заболеваний как у отдельного человека, так и у населения в целом», — сказала Круминя. Всё это влияет и создаёт препятствия для хорошего здоровья, добавила она.