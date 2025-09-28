Айгарс Фрейманис скончался в возрасте 65 лет.
В Латвии
Сегодня 16:32
Умер социолог и руководитель Latvijas Fakti Айгарс Фрейманис
Вчера в возрасте 65 лет скончался социолог, совладелец и руководитель компании Latvijas fakti Айгарс Фрейманис, сообщили Латвийские общественные СМИ.
Фрейманис родился 16 августа 1960 года в Риге. После окончания Философско-исторического факультета Латвийского университета работал на кафедре социологии ЛУ. В 1991 году стал соучредителем и директором института маркетинговых и социальных исследований Latvijas fakti.
Фрейманис руководил множеством научных проектов и исследований, был широко известен как эксперт и комментатор общественно-политических процессов в латвийских и зарубежных СМИ. В своё время он также был советником премьер-министра Мариса Кучинскиса (AS) и короткий период исполнял обязанности главного редактора газеты Diena.