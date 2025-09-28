В Европе думают ввести новый налог. Кого он коснется?
Налог на богатство, предложенный французским экономистом Габриэлем Цукманом, вызвал жаркие споры не только во Франции, но и других странах ЕС. Об этом пишет Euronews.
Предложение экономиста Габриэля Цукмана состоит в том, чтобы люди, чье состояние превышает сто миллионов евро ежегодно платили двухпроцентный налог. Во Франции насчитывается 1800 сверхбогатых людей.
Сторонники этой меры считают, что она, в условиях бюджетного дефицита, имеет ряд преимуществ и называют инициативу налоговой справедливостью. Согласно последним опросам, ее одобряют 86% населения и, что важно, представители всех политических кругов.
"Это коснется не только миллиардеров. Мы должны понимать, что этот налог также затронет предпринимателей, которые развивали свой бизнес, и семейные предприятия", - говорит Микаэль Петижан, главный экономист Waterloo Asset Management и профессор Католического университета Лувена. "Поэтому риск заключается в том, что компании сократят свои инвестиции".
В Испании уже три года действует налог солидарности на состояния от 3 миллионов евро. В Норвегии , которая не входит в ЕС, действует налог на богатство в размере 1,1 % на имущество, превышающее 1,7 миллиона евро. В Швейцарии, которая также не является членом ЕС, богатство облагается налогом, но его процент варьируется от кантона к кантону.
Во Франции, Бельгии, Нидерландах и Италии, действует частичное налогообложение сверхбогатых: налог взимается только с определенных видов активов.
До 2001 года налог на богатство существовал в Нидерландах. Теперь 36-процентный налог будет применяться к "условным доходам" от активов. В Великобритании ведутся дебаты о налогообложении сверхбогатых людей, чье состояние превышает 11 миллионов евро (10 миллионов фунтов стерлингов).
