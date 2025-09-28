В Европе думают ввести новый налог. Кого он коснется?

В Испании уже три года действует налог солидарности на состояния от 3 миллионов евро. В Норвегии , которая не входит в ЕС, действует налог на богатство в размере 1,1 % на имущество, превышающее 1,7 миллиона евро. В Швейцарии, которая также не является членом ЕС, богатство облагается налогом, но его процент варьируется от кантона к кантону.