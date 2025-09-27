Культурный конфликт: работы, проданные латвийским художником, выставили в России без его разрешения

Юрист по авторскому праву Гуна Фрейвалде пояснила, что художник обладает не только имущественными, но и моральными правами на свои работы. Поэтому он вправе требовать компенсацию и публичные извинения. Если договоренности не удастся достичь мирным путем, Гелзис готов обратиться в суд.