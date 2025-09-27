Культурный конфликт: работы, проданные латвийским художником, выставили в России без его разрешения
Латвийский художник Индрикис Гелзис оказался в центре скандала: его работы без согласия были показаны на арт-ярмарке в Москве, что вызвало волну критики и правовых последствий.
Интерьерный салон Krassky без ведома и согласия художника Индрикиса Гелзиса представил несколько его произведений на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в Москве, сообщил телеканал LTV в программе "Kultūršoks".
Сам Гелзис узнал о выставке только из социальных сетей. Художник подчеркнул, что никогда не дал бы разрешение показывать свои работы в России.
Совладелец салона Эдгар Задушко признал, что экспонаты находились в его частной коллекции и были использованы для оформления стенда. Он принес извинения автору и убрал работы, заявив, что не знал о необходимости получать согласие художника.
Показаны были четыре произведения Гелзиса: скульптура «Оранжевые воздушные импланты», два объекта из серии «Камуфляж времени» и стальная инсталляция Permutation of Desire.
Юрист по авторскому праву Гуна Фрейвалде пояснила, что художник обладает не только имущественными, но и моральными правами на свои работы. Поэтому он вправе требовать компенсацию и публичные извинения. Если договоренности не удастся достичь мирным путем, Гелзис готов обратиться в суд.
Эксперты отметили, что ситуация подчеркивает необходимость четких договоров между художниками и коллекционерами.
Директор Музея декоративного искусства и дизайна Инесе Барановска выразила удивление, что салон Krassky, ранее сотрудничавший с ведущими латвийскими архитекторами и дизайнерами, продолжает активно работать в России, несмотря на развязанную ею войну в Украине.
Политолог Андис Кудорс напомнил, что сотрудничество в культурной сфере с государством-агрессором несет сильные моральные и политические сигналы, которые общество не имеет права игнорировать.
Ярмарка Cosmoscow прошла в Москве в середине сентября уже в 13-й раз. Среди ста галерей, участвовавших в коммерческом мероприятии, была и галерея салона Krassky, действующая в российской столице с 2016 года.