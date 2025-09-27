В Риге две недели у памятника Свободы не будет почетного караула. В чем причина?
С 27 сентября по 10 октября у памятника Свободы и у Рижского замка не будет почетного караула — военнослужащие роты Штабного батальона задействованы в масштабных учениях Namejs 2025, которые проходят по всей Латвии и объединяют все подразделения Национальных вооружённых сил.
Как сообщают представители Национальных вооружённых сил, в проходящих сейчас учениях Namejs 2025 участвуют солдаты и земессарги из всех подразделений Национальных вооружённых сил, в том числе военнослужащие профессиональной службы и службы государственной обороны роты почётного караула Штабного батальона НВС, которые ежедневно обеспечивают почётный караул у памятника Свободы и у Рижского замка. В связи с этим с 27 сентября по 10 октября почётный караул на указанных постах выставляться не будет.
"Учения Namejs запланированы заранее и проводятся по всей Латвии с 2014 года. Регулярное проведение военных учений имеет существенное значение для поддержания и укрепления боеспособности Национальных вооружённых сил, которая должна постоянно оставаться на высоком уровне. Вооружённые силы всегда должны быть готовы своевременно и эффективно реагировать на потенциальные угрозы и гарантировать безопасность Латвии. В свою очередь укрепление сотрудничества с государственными и муниципальными учреждениями, предпринимателями различных отраслей и их вовлечение в учения усиливает систему всеобъемлющей государственной обороны в Латвии", - заявили в НВС.