Садовник из Иецавской волости стал знаменитым благодаря щедрости - раздает прекрасные пионы
Коллекционер цветов Андрейс Ласманис, который бесплатно предлагает жителям пышные саженцы пионов, признается, что не ожидал столь большого отклика. Он также добавил , что в его хозяйстве все еще есть саженцы пионов, ожидающие новых хозяев.
Уважаемый возраст и усталость стали причиной того, что коллекционер цветов Андрейс Ласманис из Зорги, Иецавской волости, отдает всем желающим бесплатно пышные саженцы пионов. В его саду растут около 20 сортов пионов, среди которых есть как хорошо известные всем разновидности, так и душистые коралловые пионы и даже японские темно-красные.
Андрейс признался, что после публикаций в СМИ его хозяйство посетило неожиданно много людей, и на данный момент уже выкопано более 50 саженцев. "Хорошо, что люди приезжают и у них есть лопаты с собой. Мне самому иногда это становится слишком тяжело", — говорит мужчина.
Он отмечает, что каждый день его навещают заинтересованные люди. "Каждый день приезжает несколько человек, в субботу было особенно много. Самые дальние гости приехали из Лимбажи и Валки. Еще многие записались, чтобы приехать", — рассказал он. По словам Андрейса, люди берут цветы по самым разным причинам: для кого-то это страсть, другим нужны для свадеб или других мероприятий. "Несколько саженцев взяла церковь в Скайсткалне, где при помощи моих цветов будет сделано озеленение", — радостно поделился он.
На вопрос, не жаль ли ему отдавать свои цветы другим, Андрейс твердо отвечает: "Нет!" — "Я уже достаточно в годах и больше не могу справляться с таким большим объемом работы. Цветы бы просто заросли травой. Лучше пусть достанутся другим", — объясняет он.
В то же время он признается, что некоторые цветы ему ближе к сердцу, и их он пока оставит себе. На вопрос, есть ли у людей еще шанс получить какие-то его саженцы, Андрейс ответил: "Ещё кое-что осталось. Не так много, но немного сохранилось", — отметил он.