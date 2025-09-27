Садовник из Иецавской волости стал знаменитым благодаря щедрости - раздает прекрасные пионы

Он отмечает, что каждый день его навещают заинтересованные люди. "Каждый день приезжает несколько человек, в субботу было особенно много. Самые дальние гости приехали из Лимбажи и Валки. Еще многие записались, чтобы приехать", — рассказал он. По словам Андрейса, люди берут цветы по самым разным причинам: для кого-то это страсть, другим нужны для свадеб или других мероприятий. "Несколько саженцев взяла церковь в Скайсткалне, где при помощи моих цветов будет сделано озеленение", — радостно поделился он.