фото: LETA
Карина Палкова.
Омбудсмен Карина Палкова приглашает жителей Латвии записываться на консультации

Отдел новостей

LETA

Новая омбудсмен Карина Палкова приглашает жителей Латвии записываться на консультации по актуальным вопросам прав человека и хорошего управления, по которым требуется вмешательство омбудсмена или юристов ее бюро.

В этом году консультации состоятся 16 октября, 13 ноября и 18 декабря.

Как указала Карина Палкова, вступая в должность, она заявила, что одним из ее приоритетов будут доступность и открытость Бюро омбудсмена для каждого жителя.

"Призываю воспользоваться возможностью записаться на личную беседу, чтобы совместными усилиями найти решение конкретной проблемы, которая, возможно, затрагивает гораздо более широкий круг людей", - отметила омбудсмен.

Записаться на консультацию можно по телефонам 67 686 768 или 25 576 154.

Темы

Бюро омбудсменаКарина Палкова

