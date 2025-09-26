В Латвии построят и обновят более тысячи единиц социального жилья за счет ЕС
Латвийские самоуправления подали 27 заявок на финансирование из фондов ЕС для строительства и модернизации социального жилья. Общие инвестиции по проектам составят почти 40,5 млн евро, что позволит создать и обновить более 1100 квартир для социально уязвимых жителей.
Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) по итогам двух открытых конкурсов, в рамках которых самоуправления могли подавать заявки на финансирование из фондов Европейского союза (ЕС) для строительства социальных жилых домов, получило заявки на реализацию 27 проектов. Общие планируемые инвестиции по этим проектам из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) составят почти 40,5 млн евро, сообщили в агентстве.
Разработанная Министерством экономики программа на получение финансирования из фондов ЕС предусматривает обеспечение доступным жильем социально и экономически уязвимых жителей, а также призвана сократить очереди на такие квартиры в самоуправлениях.
В целом в рамках проектов планируется построить и модернизировать 1121 единицу социального жилья.
Крупнейшие инвестиции в обновление и перестройку зданий под социальное жилье предусмотрены в Курземском регионе планирования, который подал заявку на финансирование пяти проектов на 168 квартир на сумму 3,6 млн евро. Рижский регион планирования запросил финансирование в размере 3,36 млн евро по трем проектам на 229 квартир, Видземский регион планирования - 2,1 млн евро по пяти проектам на 143 квартиры, Латгальский регион планирования - 1,16 млн евро по четырем проектам на 78 квартир, а Земгальский регион планирования - 729,5 тыс. евро по двум проектам на 50 квартир.
Самые крупные инвестиции для строительства новых жилых домов и завершения незаконченных новостроек запланированы в Видземском и Рижском регионах планирования.
В Видземском регионе планирования запрошено финансирование в размере 10,2 млн евро по четырем проектам на 110 квартир, в Рижском регионе планирования - 10 млн евро по одному проекту на 242 квартиры, в Курземском регионе планирования - 6,3 млн евро по двум проектам на 68 квартир, в Латгальском регионе планирования - 3,05 млн евро по одному проекту на 33 квартиры.
Заявки на проекты принимались с 10 июня по 10 сентября. Реализовать проекты самоуправления смогут до конца 2029 года.