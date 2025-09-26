В Латвии построят и обновят более тысячи единиц социального жилья за счет ЕС

Крупнейшие инвестиции в обновление и перестройку зданий под социальное жилье предусмотрены в Курземском регионе планирования, который подал заявку на финансирование пяти проектов на 168 квартир на сумму 3,6 млн евро. Рижский регион планирования запросил финансирование в размере 3,36 млн евро по трем проектам на 229 квартир, Видземский регион планирования - 2,1 млн евро по пяти проектам на 143 квартиры, Латгальский регион планирования - 1,16 млн евро по четырем проектам на 78 квартир, а Земгальский регион планирования - 729,5 тыс. евро по двум проектам на 50 квартир.