"Будем защищаться от кабачков и картошки!" Жительница Валки возмущена из-за нового запрета в автобусах
Жительница Валки Мара в социальной сети Facebook поделилась историей, которая вызвала бурное обсуждение. Она рассказала, что не смогла отправить сыну в Ригу срочно понадобившийся костюм на автобусе - перевозчик VTU Valmiera запретил передавать посылки через рейсовый транспорт.
По словам Мары, ранее такая возможность была для многих сельских жителей привычным способом быстро передать вещи или продукты близким. «Сегодня хотела отправить сыну костюм автобусом в Ригу. VTU Valmiera больше этого не позволяет. Через Omniva тоже невозможно, потому что костюм нужен рано утром. А теперь это запрещено, так как начали пересылать наркотики. Смешно и грустно», — написала женщина.
Она отметила, что для многих людей в регионах автобусы давно служили своеобразным каналом доставки — «из деревни в город» часто отправляли овощи, домашние продукты или личные вещи. Теперь же, считает Мара, жителей фактически лишили удобного и доступного сервиса. «Мы живем, похоже, в наркогосударстве! Нашли большой наркотический “путь” — общественный автобус. Если известно, что где-то в обороте есть наркотики, пусть полиция этим занимается. А какие наркотики можно везти из Валки, Краславы или Бауски в Ригу? Мы живем в стране, где не могут поймать фуры с контрабандными сигаретами, зато будем защищать автобусы от кабачков и картошки! Вам не смешно?!» — эмоционально комментирует женщина.
Мара обратилась к Министерству сообщения и Министерству финансов с просьбой пересмотреть запрет. По её словам, если есть опасения по поводу запрещённых веществ, можно придумать более творческое решение: фиксировать, кто сдаёт и принимает посылку, а также указывать её содержимое.