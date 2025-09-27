"Будем защищаться от кабачков и картошки!" Жительница Валки возмущена из-за нового запрета в автобусах

Она отметила, что для многих людей в регионах автобусы давно служили своеобразным каналом доставки — «из деревни в город» часто отправляли овощи, домашние продукты или личные вещи. Теперь же, считает Мара, жителей фактически лишили удобного и доступного сервиса. «Мы живем, похоже, в наркогосударстве! Нашли большой наркотический “путь” — общественный автобус. Если известно, что где-то в обороте есть наркотики, пусть полиция этим занимается. А какие наркотики можно везти из Валки, Краславы или Бауски в Ригу? Мы живем в стране, где не могут поймать фуры с контрабандными сигаретами, зато будем защищать автобусы от кабачков и картошки! Вам не смешно?!» — эмоционально комментирует женщина.