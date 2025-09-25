Журналист Лато Лапса обвинен в клевете из-за книг об администраторе неплатежеспособности Бункусе

При этом, по мнению истцов, это был не первый случай, когда Лапса развернул кампанию по очернению семьи Бункусов. "У нас есть основания полагать, что "услугами" Лапсы уже много лет пользуется Михаил Ульман, осужденный за убийство Мартиньша в суде первой инстанции", - говорит брат убитого, добавляя, что клеветнические кампании против Мартиньша Бункуса Лапса проводил еще до покушения в 2016 году. "Мы считаем, что Лапса действует в интересах защиты, организуя клеветнические кампании, систематически дискредитируя и унижая жертву и ее близких, запугивая свидетелей, искажая факты, манипулируя общественным мнением, пытаясь таким образом повлиять и на суд", - убежден брат убитого.