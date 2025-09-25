Журналист Лато Лапса обвинен в клевете из-за книг об администраторе неплатежеспособности Бункусе
Публицист Лато Лапса предстанет перед судом по обвинению в клевете, связанной с его книгами о Мартиньше Бункусе. Прокуратура считает, что он умышленно дискредитировал жертву и ее семью, злоупотребляя статусом журналиста, сообщает Ir.
Два года назад, в начале декабря 2023 года, на полках книжных магазинов появилась книга Лато Лапсы "Банда гиен", а месяц спустя - ее продолжение "Бизнес-проект гиен". На сотнях страниц публицист изложил данные о погибшем в результате заказного убийства администраторе неплатежеспособности Мартиньше Бункусе и его семье, а также часть материалов уголовного дела об этом громком убийстве. Теперь за содержание этих книг Лапса предстанет перед судом.
18 сентября прокуратура передала в суд дело, по которому Лапсе предъявлены обвинения в клевете против трех потерпевших - братьев убитого администратора Кристапса и Каспарса Бункусов и еще одного человека, имя которого прокурор Санта Берга не называет. По мнению прокуратуры, Лапса в своих книгах умышленно распространял ложные, позорящие измышления, из корыстных побуждений совершал незаконные действия с данными потерпевших, причинив им существенный вред. Более того, Лапса делал это не только из корыстных побуждений, но и "злоупотребляя статусом журналиста, тенденциозно описывая данные, полученные в ходе досудебного процесса и судебного разбирательства", заявила прокурор.
При этом, по мнению истцов, это был не первый случай, когда Лапса развернул кампанию по очернению семьи Бункусов. "У нас есть основания полагать, что "услугами" Лапсы уже много лет пользуется Михаил Ульман, осужденный за убийство Мартиньша в суде первой инстанции", - говорит брат убитого, добавляя, что клеветнические кампании против Мартиньша Бункуса Лапса проводил еще до покушения в 2016 году. "Мы считаем, что Лапса действует в интересах защиты, организуя клеветнические кампании, систематически дискредитируя и унижая жертву и ее близких, запугивая свидетелей, искажая факты, манипулируя общественным мнением, пытаясь таким образом повлиять и на суд", - убежден брат убитого.
Лапса вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.