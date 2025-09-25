Подсчитано, в каком возрасте латвийская молодежь вылетает из родительского гнезда
В 2024 году молодые люди в ЕС покидали дом родителей в среднем в возрасте 26,2 лет. В Латвии этот показатель практически соответствует среднеевропейскому.
Наибольший средний возраст ухода из родительского дома (30 лет и выше) наблюдался в Хорватии (31,3 года), Словакии (30,9), Греции (30,7), Италии (30,1) и Испании (30,0). В противоположность этому, наименьшие средние значения зафиксированы в Финляндии (21,4 года), Дании (21,7) и Швеции (21,9).
В Латвии молодые люди вылетают из родительского гнезда в 26,6 года, что примерно соответствует среднему европейскому показателю. В Эстонии жизнь у родителей заканчивают на 4 года раньше, чем в Латвии, а в Литве - на 3.
Как отмечает Eurostat, в странах, где молодые люди, как правило, съезжают раньше, таких как Дания, Нидерланды, Германия, Швеция и Финляндия, уровень финансовой перегрузки из-за расходов на жильё среди молодёжи выше.
В странах, где молодые люди покидают родительский дом позже, таких как Кипр, Хорватия и Италия, обычно фиксируется более низкий уровень перегрузки из-за расходов на жильё.