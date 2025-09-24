Восточная граница Латвии может быть закрыта - решение за Кабинетом министров

Спрудс отметил, что решение о закрытии границы должно принимать правительство, при этом следует учитывать и аспекты безопасности, и народного хозяйства. "Также важно такие вопросы координировать с союзниками, в первую очередь с Литвой и Эстонией. Если мы придем к общему решению, я не исключаю, что такой вопрос может быть рассмотрен. На данный момент я не могу утверждать, что это произойдет, но вопрос находится на стадии оценки и координации", - отметил Спрудс.