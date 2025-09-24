"Есть случаи, которые в реальности невозможны": госконтроль выявил тревожную картину в больницах Латвии
Ревизия Государственного контроля выявила тревожную картину в системе стационарной медицины Латвии. Констатируется, что система неэффективна, а средства расходуются не по приоритету. Около 700 миллионов евро в год, то есть почти 40% всего бюджета здравоохранения, идут на содержание больничной сети, а не на нужды пациентов, сообщают "360TV Ziņas".
Результаты ревизии показывают, что подготовленные девять лет назад предложения по оптимизации больничной сети так и не были реализованы. Напротив, число больниц даже увеличилось, что создает абсурдные условия, выявленные Государственным контролем.
Член совета Государственного контроля Майя Аболиня указывает на тревожную ситуацию: «Мы выявили случаи, которые в реальности невозможны. Это показывает лишь то, что врачи существуют на бумаге, а не реально работают в больнице. Ну вот, например, у нас есть несертифицированный хирург, который как будто работает сразу в нескольких больницах более 450 часов в месяц. Нормальная месячная нагрузка без переработок — 160 часов».
Госконтроль считает, что нынешняя система финансирования сложна и несправедлива. Крупные больницы получают меньше средств, чем им необходимо, а маленькие — субсидируются.
«К сожалению, в финансировании больничной системы присутствует самоцель — сохранить раздробленную сеть больниц», — заключает Аболиня.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери признает выводы Государственного контроля и обещает перемены. Он подчеркивает, что красивые больницы не имеют значения, если качество услуг плохое. «Я лучше поеду дальше, и там помещение будет не пятизвездочным, но зато я получу качественную услугу», — говорит Абу Мери. Он отмечает, что министерство хочет выделять деньги только тем больницам, которые обеспечивают качественную помощь. Однако, по его словам, переменам противостоят самоуправления и руководство больниц.
Хотя Латвийская ассоциация больниц отвергает упреки Государственного контроля, утверждая, что ревизия не учла более широкий контекст, факты о нагрузке врачей остаются признанными.