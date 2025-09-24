"Есть случаи, которые в реальности невозможны": госконтроль выявил тревожную картину в больницах Латвии

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери признает выводы Государственного контроля и обещает перемены. Он подчеркивает, что красивые больницы не имеют значения, если качество услуг плохое. «Я лучше поеду дальше, и там помещение будет не пятизвездочным, но зато я получу качественную услугу», — говорит Абу Мери. Он отмечает, что министерство хочет выделять деньги только тем больницам, которые обеспечивают качественную помощь. Однако, по его словам, переменам противостоят самоуправления и руководство больниц.