100 тысяч латвийцев совмещают несколько работ - вынужденная необходимость или путь к саморазвитию?

Из-за специфики работы и требований законодательства более 100 000 человек в Латвии трудятся на нескольких рабочих местах. По данным Службы государственных доходов, в июне этого года одно место работы было у 716 696 человек, два - у 80 655, три - у 14 917, а более трех - у 7716, сообщает Dienas Bizness.