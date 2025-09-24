100 тысяч латвийцев совмещают несколько работ - вынужденная необходимость или путь к саморазвитию?
Более 100 тысяч жителей Латвии работают на нескольких работах — это уже не исключение, а отражение новых реалий рынка труда, где совмещение стало нормой из-за роста расходов и ограничений законодательства.
Из-за специфики работы и требований законодательства более 100 000 человек в Латвии трудятся на нескольких рабочих местах. По данным Службы государственных доходов, в июне этого года одно место работы было у 716 696 человек, два - у 80 655, три - у 14 917, а более трех - у 7716, сообщает Dienas Bizness.
По мнению экспертов, работа на нескольких местах во многих случаях является вынужденной, потому что где-то невозможно работать на полную ставку, а в других случаях нормативные требования не позволяют выполнять больше работы на одном месте, поэтому люди ищут вторую работу.
Особенно специфична ситуация с тремя рабочими местами - чаще всего она встречается в сельских регионах, где учитель вынужден работать в нескольких школах, чтобы что-то заработать. В эту категорию также попадают те, кто одновременно состоит в нескольких правлениях и советах предприятий.
"В условиях современного рынка труда мы все чаще сталкиваемся с тем, что люди работают сразу на нескольких работах. И это уже не исключение или необходимость в дополнительных финансах - это глобальные изменения на рынке труда", - говорит руководитель отдела обслуживания клиентов платформы Workis Байба Розентале.
Она отмечает, что рост стоимости жизни, безусловно, является одной из причин, почему люди совмещают несколько мест работы. "Однако многие наряду со стабильной основной работой также занимаются различными проектами, отражающими их личные увлечения. Другие используют это как возможность карьерного роста - навыки и опыт, полученные в разных сферах, делают их более ценными работниками", - отмечает Розентале.