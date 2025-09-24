Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 10:01
Спасатели не успели: в Мадоне человека засыпало песком
В Мадоне во время земляных работ трагически погиб человек — его засыпало песком в траншее.
В ходе работ по рытью траншеи в Мадоне погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе. Вызов на место происшествия спасатели получили после 16 часов. Согласно полученной информации, в вырытой траншее произошло осыпание, при котором человека засыпало песком.
Спасатели вытащили человека и передали медикам, которые констатировали его смерть.
За прошедшие сутки служба получила в общей сложности 40 вызовов: 12 на тушение пожаров, 17 на спасательные работы, еще 11 вызовов оказались ложными.