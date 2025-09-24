Спасатели не успели: в Мадоне человека засыпало песком

В ходе работ по рытью траншеи в Мадоне погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе. Вызов на место происшествия спасатели получили после 16 часов. Согласно полученной информации, в вырытой траншее произошло осыпание, при котором человека засыпало песком.