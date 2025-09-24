В полицейскую форму включат новые элементы - юбки и фуражки с козырьком
Правительство во вторник поддержало поправки в правила, предусматривающие введение для полицейских новой фуражки с козырьком и новой части форменной одежды — юбки.
Как отмечает Министерство внутренних дел, современная форма для сотрудников не только играет важную роль в формировании общественного мнения и является значимым элементом имиджа и узнаваемости правоохранительного органа, но и способствует качественному выполнению служебных обязанностей.
Таким образом, продолжая обеспечивать сотрудников Государственной полиции и Колледжа полиции формой нового дизайна, были учтены мнения и пожелания самих сотрудников по её улучшению, чтобы они получили современную, качественную и отвечающую требованиям времени униформу, подходящую для выполнения служебных обязанностей и удобную для ношения в условиях, характерных для службы.
Разработан новый дизайн фуражки с козырьком и введён новый элемент формы — юбка. Изменения касаются и самой фуражки: она будет доступна в двух вариантах — с металлической и с тканой кокардой.