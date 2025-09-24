В полицейскую форму включат новые элементы - юбки и фуражки с козырьком

Таким образом, продолжая обеспечивать сотрудников Государственной полиции и Колледжа полиции формой нового дизайна, были учтены мнения и пожелания самих сотрудников по её улучшению, чтобы они получили современную, качественную и отвечающую требованиям времени униформу, подходящую для выполнения служебных обязанностей и удобную для ношения в условиях, характерных для службы.