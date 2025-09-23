Гибрид черного лебедя и военного самолета: новая выставка в Театре Чехова - как антивоенное послание

В настоящее время мир переполнен кризисами, политическими и культурными разломами. Кажется, создается новый мировой порядок, облик которого нам пока еще неизвестен. Из средств массовой информации, политики и повседневной жизни без остановки текут, льются свидетельства совершенного человеком зла. Жажда власти порождает новых мифологических монстров злого разума, объединяя природу и технологии в средства насилия. Для украинского скульптора П текучая, серая слизь становится сырьём, из которого рождается гибрид чёрного лебедя и военного самолёта, и грация птицы в нём превращается в технологию уничтожения людей и городов.