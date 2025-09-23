Пойманы на месте преступления: VID наведался в офис фирмы в момент выплаты зарплат "в конверте"
Служба государственных доходов (СГД, VID) возбудила уголовное дело против компании, скрывавшей выплаты зарплат "в конвертах" примерно 40 работникам. В ходе обысков изъято 41 870 евро наличными, часть которых была промаркирована именами сотрудников.
Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов начало уголовный процесс о выплате зарплат "в конвертах" в компании, занимающейся установкой, обслуживанием и ремонтом систем вентиляции и кондиционирования. В ходе оперативных мероприятий выплата зарплат "в конвертах" была пресечена непосредственно в момент их распределения. Общая сумма неуплаченного подоходного налога и обязательных взносов социального страхования будет установлена в ходе следствия.
В ходе досудебного расследования было установлено, что с января 2023 года по август 2025 года предприятие в бухгалтерском учете не полностью отражало выплату зарплат примерно 40 работникам и не платило налоги с этих сумм.
В рамках уголовного процесса в августе 2025 года было проведено шесть обысков в помещениях компании, автомобилях и местах проживания участников дела, во время которых изъяты наличные средства в размере 41 870 евро, которые, как предполагается, предназначались для очередной выплаты зарплат "в конвертах".
Часть денег была сложена кучками по 500 евро с пометками - именами и фамилиями работников. Также изъяты другие предметы, которые будут проанализированы в ходе дальнейшего досудебного расследования.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 217.1 Уголовного закона. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 2 лет, краткосрочного лишения свободы, общественных работ или штрафа, а также лишение права заниматься определенными или всеми видами деятельности или занимать должности на срок до 3 лет. В рамках уголовного процесса три лица имеют право на защиту. В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.