Пойманы на месте преступления: VID наведался в офис фирмы в момент выплаты зарплат "в конверте"

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 217.1 Уголовного закона. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 2 лет, краткосрочного лишения свободы, общественных работ или штрафа, а также лишение права заниматься определенными или всеми видами деятельности или занимать должности на срок до 3 лет. В рамках уголовного процесса три лица имеют право на защиту. В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.