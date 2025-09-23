Нам нужны болота! Природа поможет латвийской армии сэкономить на укреплении границ

Национальные вооруженные силы (НВС) поддержали идею восстановления исторических мест добычи торфа на восточной границе Латвии и превращения их в болотные экосистемы, указав, что они могут служить естественными препятствиями и внести значительный вклад в укрепление оборонных способностей государства.