Национальные вооруженные силы указывают, что болота могут служить естественными препятствиями на восточной границе Латвии.
На восточной границе Латвии планируется восстановление болотных экосистем на местах бывшей добычи торфа. Национальные вооруженные силы считают, что болота могут стать естественным барьером и усилить обороноспособность страны.

Национальные вооруженные силы (НВС) поддержали идею восстановления исторических мест добычи торфа на восточной границе Латвии и превращения их в болотные экосистемы, указав, что они могут служить естественными препятствиями и внести значительный вклад в укрепление оборонных способностей государства.

Проект предусматривает восстановление болот, водоемов и лесов на исторически деградированных местах добычи торфа, что позволит уменьшить причиненный ранее ущерб природным ресурсам. Восстановление болотных экосистем не только способствует проведению оборонных операций, но и позволяет сократить материально-технические и кадровые ресурсы.

Общие планы по ревитализации исторических мест добычи торфа разрабатываются в рамках проекта «Поддержка ревитализации исторических мест добычи торфа», который реализует Видземское планировочное агентство совместно с партнерами — агентствами планирования Латгале, Земгале и Курземе.

Особо важно сосредоточиться на тех местах добычи торфа, где восстановление болотных экосистем наиболее прямо будет способствовать строительству Балтийской оборонной линии на восточной границе, подчеркнули в НВС.

Для восстановления исторических мест добычи торфа муниципалитеты планируют использовать средства фондов Европейского союза, реализуя программу ЕС по политике сплочения на 2021–2027 годы.

