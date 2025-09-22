Шпионаж в вузах: как спецслужбы недружественных стран ищут контакты со студентами и учеными

Бюро подчеркивает, что службы разведки и безопасности других стран пытаются получить доступ к разным отраслям, в том числе активный интерес традиционно, особенно в нынешней геополитической ситуации, вызывают представители образования и науки. Зафиксированные до сих пор случаи разведки как в Латвии, так и в других странах свидетельствуют о том, что иностранные службы особенно заинтересованы в отраслях точных и инженерных наук, однако ведется сбор информации и в сфере социальных, гуманитарных и других наук, отмечает БЗС.