Илзе Винькеле: "Разве люди с утра пьют ибуметин просто так? У них просто нет денег, чтобы сходить к врачу"

«Это симптом, который, очевидно, на что-то указывает. У меня есть данные о потреблении, но нет о причинах. Моя версия такова — это хроническая и всё более ухудшающаяся доступность медицинских услуг, — считает Винькеле. — Разве люди с утра принимают ибуметин просто так, чтобы день был лучше?! И речь не идёт о похмелье. У людей просто нет денег, чтобы сходить к врачу».