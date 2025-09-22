Илзе Винькеле: "Разве люди с утра пьют ибуметин просто так? У них просто нет денег, чтобы сходить к врачу"
Руководитель отдела безопасности лекарственных средств Государственного агентства лекарств Илзе Винькеле заявила, что избыточное потребление медикаментов в Латвии связано не с привычками, а с ухудшающейся доступностью медицинской помощи и высокими расходами на визиты к врачу.
Почему латвийское общество в целом потребляет так много медикаментов? Потому что людям больно, и врачи бьют тревогу, — так в передаче TV24 «Preses klubs» сказала Илзе Винькеле.
«Это симптом, который, очевидно, на что-то указывает. У меня есть данные о потреблении, но нет о причинах. Моя версия такова — это хроническая и всё более ухудшающаяся доступность медицинских услуг, — считает Винькеле. — Разве люди с утра принимают ибуметин просто так, чтобы день был лучше?! И речь не идёт о похмелье. У людей просто нет денег, чтобы сходить к врачу».
Почему люди не идут к врачу? «Да, конечно, возможно, что кто-то боится врача, но в большинстве случаев человек просто не может попасть к нужному специалисту, а следующая боязнь связана с тем, во сколько это обойдётся финансово», — считает бывший министр здравоохранения.
Она также говорит о так называемых pocket-платежах, когда человек вынужден сам оплачивать услуги. Винькеле призывает различать софинансирование — это когда пациент вносит небольшую доплату к уже финансируемой государством услуге. «А pocket-платёж — это то, что человек платит, чтобы вообще получить медицинскую услугу, то есть из собственного кармана за критически необходимое лечение», — пояснила Винькеле.