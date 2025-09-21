Смертельное ДТП под Кекавой: погибла женщина-водитель

В субботу в Латвии зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один и пострадал еще 21 человек, при этом шестеро из пострадавших были водителями электросамокатов, двое - велосипедистами, а один - пешеходом, сообщили в Государственной полиции.