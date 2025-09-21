Смертельное ДТП под Кекавой: погибла женщина-водитель
На Рижской окружной дороге возле Кекавы в субботу утром произошло смертельное ДТП — автомобиль Audi перевернулся, в результате чего погибла женщина-водитель.
В субботу в Латвии зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один и пострадал еще 21 человек, при этом шестеро из пострадавших были водителями электросамокатов, двое - велосипедистами, а один - пешеходом, сообщили в Государственной полиции.
В субботу утром примерно в 5:30 возле Кекавы, на ротационном кольце на Рижской окружной дороге, по невыясненным пока причинам автомобиль Audi съехал с проезжей части и перевернулся. По первоначальной информации, в ДТП погибла водитель автомобиля, но Госполиция еще расследует обстоятельства происшествия.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 11 водителей. Девять задержанных водителей сели за руль транспортных средств в состоянии настолько серьезного опьянения, что будут привлечены к уголовной ответственности с конфискацией или взысканием стоимости транспортного средства.
В связи с превышением скорости вчера было оформлено 263 протокола. Еще двое водителей наказаны за агрессивный стиль управления транспортным средством.
Всего полиция вчера оформила 480 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.