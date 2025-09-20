Масштабная кибератака вывела из строя несколько аэропортов в Европе

Аэропорт Берлин-Бранденбург также сообщил, что накануне вечером поставщик услуг по обслуживанию пассажиров подвергся кибератаке. Аэропорт отключил соединение с системами и предупредил, что пассажиры должны быть готовы к более длительному ожиданию на стойках регистрации и посадки, а также к возможным задержкам рейсов. "Сам аэропорт не был целью кибератаки и пострадал косвенно", — заявили в аэропорту Берлин-Бранденбург. Там также отметили, что этот поставщик обслуживает аэропорты по всей Европе, поэтому от кибератаки пострадали и другие европейские аэропорты.