Масштабная кибератака вывела из строя несколько аэропортов в Европе

Аэропорты Брюсселя и Берлина в субботу предупредили о задержках рейсов после кибератаки.

В заявлении аэропорта Брюсселя говорится, что в пятницу вечером произошла кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки. Аэропорт предупредил, что ожидаются задержки и отмены рейсов. Пассажирам было рекомендовано заранее проверять статус своего рейса и прибывать в аэропорт заблаговременно.

Аэропорт Берлин-Бранденбург также сообщил, что накануне вечером поставщик услуг по обслуживанию пассажиров подвергся кибератаке. Аэропорт отключил соединение с системами и предупредил, что пассажиры должны быть готовы к более длительному ожиданию на стойках регистрации и посадки, а также к возможным задержкам рейсов. "Сам аэропорт не был целью кибератаки и пострадал косвенно", — заявили в аэропорту Берлин-Бранденбург. Там также отметили, что этот поставщик обслуживает аэропорты по всей Европе, поэтому от кибератаки пострадали и другие европейские аэропорты.

Аэропорт Хитроу в Лондоне также сообщил о возможных задержках рейсов, поскольку сторонний поставщик, предоставляющий системы регистрации и посадки для нескольких авиакомпаний, столкнулся с технической проблемой.

Какие еще аэропорты затронули эти проблемы, пока не сообщается.

