Россия нанесла один из крупнейших ударов по Украине за последние недели

Ранее сообщалось, что Россия совершила массированную комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Российские ракеты и беспилотники попали в жилые дома, гаражи и другие постройки, вызвав пожары. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате ударов один человек погиб и более 30 получили ранения.