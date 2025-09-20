Россия нанесла один из крупнейших ударов по Украине за последние недели
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в ночь на субботу выпустила по Украине 40 ракет и около 580 беспилотников, в результате чего трое человек погибли и несколько десятков получили ранения.
Это был один из самых массированных ударов дронами и ракетами по Украине за последние недели.
По словам президента Украины, россияне атаковали Днепропетровскую, Черниговскую, Николаевскую, Запорожскую области, а также населенные пункты в Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.
"Каждый такой удар — это не военная необходимость, а сознательная стратегия России, направленная на террор мирных жителей и уничтожение нашей инфраструктуры", — подчеркнул Зеленский, призвав союзников Киева предоставить Украине больше систем ПВО и ввести дополнительные санкции против Москвы.
В социальных сетях президент сообщил, что ночью ракета с кассетным боеприпасом попала в многоквартирный дом в Днепре.
Ранее сообщалось, что Россия совершила массированную комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Российские ракеты и беспилотники попали в жилые дома, гаражи и другие постройки, вызвав пожары. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате ударов один человек погиб и более 30 получили ранения.
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что в результате удара беспилотника погиб 62-летний мужчина. В Хмельницкой области российские удары повредили около 20 зданий. По сообщению местного чиновника, во время тушения пожара в одном из них было найдено тело погибшего человека.