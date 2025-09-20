Торфяной кризис: в Латвии могут ввести чрезвычайную ситуацию до декабря

В примечании к законопроекту поясняется, что постоянная влажность и частые дожди в сезон добычи торфа затрудняют планирование и проведение работ по добыче. По данным Латвийской ассоциации торфа, средний объем добычи торфа в Латвии в этом году значительно ниже нормы - к третьей декаде августа 2025 года Латвия добыла 29 % от среднего объема добычи, или 0,348 миллиона тонн. По данным ассоциации, предварительно убытки оцениваются в 22,4 млн евро, а потери бюджета государства и самоуправлений в виде невыплаченных налогов и пособий по безработице могут составить 9,5 млн евро. Кроме того, без дополнительных механизмов защиты могут потерять работу до 40 % работников, что непропорционально скажется на сельских районах, считают в ассоциации.