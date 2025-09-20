Торфяной кризис: в Латвии могут ввести чрезвычайную ситуацию до декабря
Из-за рекордных дождей и наводнений в 2025 году Министерство климата и энергетики предлагает объявить чрезвычайную ситуацию в торфяной отрасли по всей Латвии — убытки оцениваются в миллионы евро, под угрозой сотни рабочих мест.
Министерство климата и энергетики (MКЭ) предложит объявить чрезвычайную ситуацию в торфяной отрасли на всей территории страны до 15 декабря 2025 года, следует из проекта распоряжения, поданного на согласование на портале правовых актов.
Объявление чрезвычайной ситуации в торфяной отрасли поможет устранить "риск катастрофы, связанный с последствиями дождей и наводнений 2025 года, а также оценить ущерб, нанесенный отрасли", говорится в документах
В примечании к законопроекту поясняется, что постоянная влажность и частые дожди в сезон добычи торфа затрудняют планирование и проведение работ по добыче. По данным Латвийской ассоциации торфа, средний объем добычи торфа в Латвии в этом году значительно ниже нормы - к третьей декаде августа 2025 года Латвия добыла 29 % от среднего объема добычи, или 0,348 миллиона тонн. По данным ассоциации, предварительно убытки оцениваются в 22,4 млн евро, а потери бюджета государства и самоуправлений в виде невыплаченных налогов и пособий по безработице могут составить 9,5 млн евро. Кроме того, без дополнительных механизмов защиты могут потерять работу до 40 % работников, что непропорционально скажется на сельских районах, считают в ассоциации.
Добыча торфа равномерно распределена по территории Латвии: на Курземский регион планирования приходится 20 % лицензированных площадей добычи торфа, на Рижский регион планирования - 20 %, на Видземе - 21 %, на Земгале - 22 % и на Латгале - 17 %. Добыча торфа носит сезонный характер и обычно ведется с мая по сентябрь.
Министерство будет просить правительство объявить чрезвычайную ситуацию в секторе добычи и переработки торфа до 15 декабря 2025 года.
Это позволит компаниям, пострадавшим от экстремальных погодных условий этого сезона, договориться о разумных краткосрочных решениях с государственными органами и партнерами по договорам. Статус чрезвычайной ситуации не подразумевает предоставления специального государственного финансирования и не предусматривает отступлений от требований по охране окружающей среды.