МОК огласил условия участия России в зимней Олимпиаде-2026
Президент МОК Кирсти Ковентри.
МОК огласил условия участия России в зимней Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу объявил, что российским спортсменам будет разрешено участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине‑д’Ампеццо под нейтральным флагом.

Под нейтральным флагом россияне могли выступать и на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. «Исполком МОК применит точно такой же подход, как в Париже», — сказала президент МОК Кирсти Ковентри.

Она напомнила, что на прошлогодних Олимпийских играх в Париже российские спортсмены могли участвовать только под нейтральным флагом и только в индивидуальных дисциплинах. Кроме того, спортсменам заранее нужно было доказать свою нейтральность и они не могли быть никак связаны с российской армией. Такие санкции были введены в ответ на вторжение России в Украину.

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане-Кортине д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

