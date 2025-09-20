МОК огласил условия участия России в зимней Олимпиаде-2026

Она напомнила, что на прошлогодних Олимпийских играх в Париже российские спортсмены могли участвовать только под нейтральным флагом и только в индивидуальных дисциплинах. Кроме того, спортсменам заранее нужно было доказать свою нейтральность и они не могли быть никак связаны с российской армией. Такие санкции были введены в ответ на вторжение России в Украину.