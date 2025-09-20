Президент МОК Кирсти Ковентри.
МОК огласил условия участия России в зимней Олимпиаде-2026
Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу объявил, что российским спортсменам будет разрешено участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине‑д’Ампеццо под нейтральным флагом.
Под нейтральным флагом россияне могли выступать и на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. «Исполком МОК применит точно такой же подход, как в Париже», — сказала президент МОК Кирсти Ковентри.
Она напомнила, что на прошлогодних Олимпийских играх в Париже российские спортсмены могли участвовать только под нейтральным флагом и только в индивидуальных дисциплинах. Кроме того, спортсменам заранее нужно было доказать свою нейтральность и они не могли быть никак связаны с российской армией. Такие санкции были введены в ответ на вторжение России в Украину.
Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане-Кортине д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.