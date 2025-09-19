Рижан еще раз предупредили о том, что на выходные для транспорта будут закрыты две улицы в центре города
Во время Европейской недели мобильности, 20 и 21 сентября, в Риге на два дня отдельные участки улиц Дзирнаву и Антонияс станут пешеходными. Будут также введены значительные изменения в организации дорожного движения.
Как сообщает Рижская дума, участок улицы Дзирнаву от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Антонияс и участок улицы Антонияс от Дзирнаву до Элизабетес будут открыты для пешеходов с субботы, 20 сентября, с 6:00 до воскресенья, 21 сентября, 17:00. В это время движение транспорта на указанных участках будет перекрыто.
Также с субботы 6:00 до воскресенья 17:00 на улице Альберта, перекрыв выезд на улицу Антонияс, будет организовано двустороннее движение. В этот же период двустороннее движение будет введено и на улице Заля, перекрыв выезд на Дзирнаву. А на улице Иерусалемес в это же время будет закрыт выезд на Дзирнаву.
С пятницы, 19 сентября, 20:00 до воскресенья, 21 сентября, 17:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке Дзирнаву от улицы Кришьяня Валдемара до Антонияс, включая места для инвалидов, а также на участке Антонияс от Дзирнаву до Элизабетес.
В этот же период будет запрещена стоянка транспорта на участке улицы Альберта от улицы Стрелниеку до Антонияс, на улице Заля от Дзирнаву до улицы Эмиля Мелнгайля и на чётной стороне улицы Эмиля Мелнгайля от улицы Кришьяня Валдемара до Заля.
С пятницы 20:00 до субботы 17:00 на улице Антонияс перед перекрёстком с Дзирнаву будут оборудованы два парковочных места для инвалидов, одна временная стоянка для автобусов и два места для остановки такси.