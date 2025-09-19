Рижан еще раз предупредили о том, что на выходные для транспорта будут закрыты две улицы в центре города

Также с субботы 6:00 до воскресенья 17:00 на улице Альберта, перекрыв выезд на улицу Антонияс, будет организовано двустороннее движение. В этот же период двустороннее движение будет введено и на улице Заля, перекрыв выезд на Дзирнаву. А на улице Иерусалемес в это же время будет закрыт выезд на Дзирнаву.