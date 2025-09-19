ВИДЕО: в Литве 93-летний водитель устроил страшную аварию
Во вторник недалеко от Вильнюса на шоссе A14 произошла страшная авария: 93-летний мужчина, управляя автомобилем Ford, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.
Как сообщают местные СМИ, в столкновении, случившемся в полдень, погибли и пенсионер, и родившийся в 1993 году водитель встречного BMW, а его пассажирка в тяжелом состоянии доставлена в больницу. После удара Ford взлетел в воздух и перевернулся, а в столкновении двух машин пострадал и третий автомобиль. На какое-то время движение на этом участке было перекрыто.
В соцсетях люди не только ужаснулись происшествию, но и выразили недоумение, как вообще можно позволять столь пожилым людям садиться за руль, ведь их физическое и, возможно, психическое состояние может угрожать окружающим.
Следует напомнить, что в ноябре 2024 года Рижский городской суд приговорил 92-летнего водителя к трём годам и шести месяцам тюрьмы за трагическую аварию в Торнякалнсе, в которой погибла несовершеннолетняя девушка. Суд признал, что мужчина, управляя транспортным средством, не соблюдал требования правил дорожного движения, не действовал так, чтобы не создавать опасных ситуаций, и не сделал всего возможного для предотвращения угрозы другим участникам, особенно наиболее уязвимым – пешеходам. Водитель вовремя не снизил скорость и не остановился перед переходом, не уступив дорогу девушке, которая пересекала проезжую часть и имела преимущество. В момент аварии он не был пьян и имел действующую медицинскую справку.