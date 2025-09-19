ВИДЕО: в Литве 93-летний водитель устроил страшную аварию

Следует напомнить, что в ноябре 2024 года Рижский городской суд приговорил 92-летнего водителя к трём годам и шести месяцам тюрьмы за трагическую аварию в Торнякалнсе, в которой погибла несовершеннолетняя девушка. Суд признал, что мужчина, управляя транспортным средством, не соблюдал требования правил дорожного движения, не действовал так, чтобы не создавать опасных ситуаций, и не сделал всего возможного для предотвращения угрозы другим участникам, особенно наиболее уязвимым – пешеходам. Водитель вовремя не снизил скорость и не остановился перед переходом, не уступив дорогу девушке, которая пересекала проезжую часть и имела преимущество. В момент аварии он не был пьян и имел действующую медицинскую справку.