Обогнали даже США: жителей Латвии приглашают пройти бесплатный курс
Жители Латвии до 8 октября могут бесплатно пройти онлайн-курс «Цели устойчивого развития в Латвии и мире», сообщает Государственная канцелярия.
Курс знакомит с 17 целями устойчивого развития ООН, их влиянием на повседневную жизнь и уже выполненными шагами по их реализации.
Государственная канцелярия отмечает, что Латвия в сфере устойчивого развития занимает 13-е место в мире, опережая как Литву и Эстонию, так и Нидерланды, Люксембург и США. Оценка основана на последнем докладе Сети решений в области устойчивого развития (SDSN), в котором анализируется прогресс стран на пути к целям ООН.
Латвия достигла или находится на пути к выполнению почти двух третей целей, особенно выделяясь успехами в развитии устойчивых городов и общин — от энергоэффективного жилья до доступности общественного транспорта.
Курс помогает увидеть, как глобальные цели связаны с повседневной жизнью и какие возможности для действий есть у каждого жителя. Он состоит из пяти последовательных модулей — от введения в устойчивое развитие и роли государства и самоуправлений до раздела об индивидуальных возможностях. Общая продолжительность освоения — около 90 минут.
В учебной программе внедрены интерактивные элементы, в том числе игра о взаимном влиянии устойчивых практик и прибыли, а также короткие видеосюжеты, в которых латвийские учреждения, компании и частные лица делятся опытом в области устойчивости. Курс доступен онлайн на сайте Школы государственного управления до 8 октября.