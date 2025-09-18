Обогнали даже США: жителей Латвии приглашают пройти бесплатный курс

Курс помогает увидеть, как глобальные цели связаны с повседневной жизнью и какие возможности для действий есть у каждого жителя. Он состоит из пяти последовательных модулей — от введения в устойчивое развитие и роли государства и самоуправлений до раздела об индивидуальных возможностях. Общая продолжительность освоения — около 90 минут.