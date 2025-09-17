В мире ИИ обозначился новый лидер: феноменальный успех приложения Gemini
Приложение Gemini от Google стало самым популярным бесплатным приложением в App Store, обогнав ChatGPT благодаря новым функциям и обновлениям модели. Этот успех привёл к значительному росту пользователей и укреплению позиций компании на рынке искусственного интеллекта.
Приложение Gemini от Google заняло первое место среди бесплатных приложений в App Store Apple, обогнав ChatGPT, который почти три года назад положил начало буму генеративного ИИ. Это стало возможным благодаря недавним обновлениям модели Gemini, пишет ixbt.com.
В прошлом месяце Google запустил обновлённую версию своей модели получившую название 2.5 Flash Image. Новое приложение включает функцию редактирования изображений под названием Nano Banana, позволяющую смешивать несколько фотографий и создавать, например, цифровые аватары на основе загруженных пользователем снимков.
По данным сообщения в социальных сетях от Джоша Вудворда, руководителя приложения Gemini, запущенная функция помогла привлечь 13 миллионов новых пользователей. В этом же посте сообщается, что пользователи загрузили в приложение Gemini 500 миллионов изображений. Вудворд отметил, что в выходные команде даже пришлось ввести временные ограничения на использование из-за чрезмерного спроса.