В мире ИИ обозначился новый лидер: феноменальный успех приложения Gemini

По данным сообщения в социальных сетях от Джоша Вудворда, руководителя приложения Gemini, запущенная функция помогла привлечь 13 миллионов новых пользователей. В этом же посте сообщается, что пользователи загрузили в приложение Gemini 500 миллионов изображений. Вудворд отметил, что в выходные команде даже пришлось ввести временные ограничения на использование из-за чрезмерного спроса.