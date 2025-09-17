"Мне неловко и как-то унизительно": подружка невесты в шоке - ей придется провести две ночи с незнакомой парой
Подружка невесты оказалась в центре свадебной драмы: невеста решила поселить её в одной комнате с парой на вилле, из-за чего девушка чувствует себя «униженной» и «третьим лишним», а пользователи Reddit называют такое размещение «совершенно неприемлемым».
В посте на форуме Reddit «Wedding Drama» подружка невесты объяснила, что жених с невестой арендуют виллу на две ночи для всех гостей свадьбы. Хотя подружка невесты благодарна за то, что ей оплачивают проживание, учитывая, что она уже потратила «сотни» на другие свадебные расходы и взяла три дня отпуска на работе, она откровенно расстроена из-за ситуации с соседями по комнате.
«Поскольку я путешествую одна (одна из немногих гостей, кто не в паре, хотя я могу вспомнить как минимум ещё двух женщин), мне выделили комнату, которую я должна делить с… парой, - написала подружка невесты. - На две ночи. Это не близкие друзья, а просто знакомые».
Невеста признала, что ситуация «неидеальна», но сказала, что координировать размещение было «очень сложно», и что большинство комнат рассчитаны на троих.
Подружка невесты «не чувствует себя комфортно в таком положении», поэтому она проверила, есть ли в сельской местности поблизости отели, но их нет. «Мне просто неловко и как-то унизительно думать о том, что я буду третьим лишним, и, честно говоря, чувствовать себя менее значимой из-за того, что я одна в комнате с парой на две ночи, - сказала она. - Это совсем не то, что я представляла, соглашаясь быть её подружкой невесты».
В комментарии она отметила, что не общалась с парой, с которой ей предстоит жить, поэтому не знает, как они относятся к такой договорённости.
Пользователи Reddit выразили сочувствие подружке невесты и посоветовали ей серьёзно поговорить с невестой, потому что такое размещение «совершенно неприемлемо». «Как вообще можно считать это нормальным? Если бы это была я, я бы сказала невесте, что либо она организует для меня отдельную комнату, либо заменит меня как подружку невесты и гостя», - гласил самый популярный комментарий.
Другой пользователь Reddit написал: «Быть третьим лишним и так неприятно. А если ещё и не знать хорошо соседей по комнате, ситуация становится очень неловкой. [Невеста] это знает, но хочет сэкономить там, где не стоит. По крайней мере, она должна дать тебе возможность связаться с ними, чтобы вы могли познакомиться. Я бы не хотела спать с совершенно незнакомыми людьми. Это делает тебя уязвимой! Я всё равно бы не согласилась и, вероятно, отказалась бы от участия».