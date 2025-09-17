В Латвии появилась персональная оценка стиля вождения пользователей Bolt Drive

Первые результаты в соседних странах свидетельствуют о положительном эффекте, так как у тех пользователей Bolt Drive, у которых измеряется Driving Score, превышения скорости снизились на 20%, а случаи резкого торможения и рискованного поведения - на 10%. Автомобили общего пользования Bolt Drive сейчас доступны в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Юрмале, Балтэзерсе, Адажи, Царникаве, Гарциемсе, Саласпилсе, Кекаве, Баложи, Медемциемсе, Яунмарупе, Вецаки, Икшкиле, Огре, Тукумсе, Вангажи, Гаркалне, Сигулде, Олайне, Елгаве и Балдоне. Платформа каршеринга Bolt была создана в 2013 году в Эстонии Маркусом Виллигом, которому сейчас в капитале компании принадлежит 17,05%. Группа состоит из нескольких десятков компаний, материнская компания которых, Bolt Technology, является держателем интеллектуальной собственности всех приложений Bolt. Основная часть исследований и операций по разработке в связи с интеллектуальной собственностью ведется в Эстонии.