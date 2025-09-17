В Латвии появилась персональная оценка стиля вождения пользователей Bolt Drive
Поставщик услуг аренды транспортных средств общего пользования Bolt Drive ввел персонализированную систему оценки поведения водителя Driving Score.
Новое техническое решение основано на водительских привычках и призвано улучшить стиль вождения водителей. Оценка будет рассчитываться автоматически с помощью встроенных в автомобили датчиков, которые будут учитывать несколько критериев, в том числе превышение скорости, резкое торможение, резкие повороты и резкое ускорение. Оценка будет обновляться после каждой поездки и отображаться в приложении Bolt, предоставляя пользователям обзор того, как со временем развиваются их навыки вождения.
Сейчас система находится в процессе развития, а Bolt следит за отзывами пользователей, чтобы в ближайшие месяцы усовершенствовать этот инструмент. В компании отмечают, что внедрение новой функции основано на исследованиях, подтверждающих связь между привычками вождения и риском несчастных случаев.
Первые результаты в соседних странах свидетельствуют о положительном эффекте, так как у тех пользователей Bolt Drive, у которых измеряется Driving Score, превышения скорости снизились на 20%, а случаи резкого торможения и рискованного поведения - на 10%. Автомобили общего пользования Bolt Drive сейчас доступны в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Юрмале, Балтэзерсе, Адажи, Царникаве, Гарциемсе, Саласпилсе, Кекаве, Баложи, Медемциемсе, Яунмарупе, Вецаки, Икшкиле, Огре, Тукумсе, Вангажи, Гаркалне, Сигулде, Олайне, Елгаве и Балдоне. Платформа каршеринга Bolt была создана в 2013 году в Эстонии Маркусом Виллигом, которому сейчас в капитале компании принадлежит 17,05%. Группа состоит из нескольких десятков компаний, материнская компания которых, Bolt Technology, является держателем интеллектуальной собственности всех приложений Bolt. Основная часть исследований и операций по разработке в связи с интеллектуальной собственностью ведется в Эстонии.