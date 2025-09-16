Здравоохранение на грани: профсоюз медиков требует роста зарплат
Латвийский профсоюз работников здравоохранения требует от правительства до 19 сентября принять решение о дополнительном финансировании отрасли. В противном случае профсоюз готов начать процедуру коллективного спора об интересах.
Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.
Как сообщалось, профсоюз ожидает от Министерства здравоохранения роста зарплат медицинского персонала минимум на 13,5%. Это потребовало бы в бюджете дополнительных 133 млн евро.
Руководитель ЛПРЗСУ Валдис Керис ранее заявил, что до 16 сентября профсоюз будет ждать реакции правительства на выдвинутые требования, а затем состоится обсуждение дальнейших действий.
Ранее профсоюз потребовал увеличения оплаты труда на 15% для медперсонала и на 140 евро для персонала поддержки. ЛПРЗСУ выдвинул эти требования, поскольку правительство не в состоянии обеспечить конкурентоспособность отрасли, и принимая во внимание прогнозируемый Министерством финансов рост средней зарплаты на 13,5% в 2025- 2026 гг.