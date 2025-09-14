Мнение: выслав одного российского пенсионера, мы получим 5-6 недовольных латвийцев

В то же время медик отметил и другую сторону проблемы: у этих пенсионеров есть дети и внуки — граждане Латвии. Вынужденная депортация старшего поколения может вызвать эмоциональные конфликты в семьях. "У этих российских пенсионеров дети – граждане Латвии. В этой ситуации страдает старший человек в семье, который не знает латышского языка, и его якобы репрессируют. Мы говорим – их надо выселить!" — объяснил он. Путниньш подчеркнул, что закон требует знания языка, и юридически позиция властей верна. Но психологически это создает напряжение и ощущение несправедливости: "Высылая одного гражданина России, мы оставляем пятерых-шестерых внуков, которые недовольны". По его мнению, вопрос требует осторожного и взвешенного решения с учетом настроений в этих семьях.