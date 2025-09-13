Самый недооцененный город Испании: лучшие тапас и вино в Европе

Сердце старого города — площадь Пласа-дель-Меркадо, где приятно отдыхать за бокалом вина и закусками. Здесь же находятся Собор Санта-Мария-ла-Редонда и улица Калье Порталес, сохранившая атмосферу XV века. Историки и любители древности могут посетить остатки средневековой крепости Муралья-дель-Ревельин и старинную арку, которая когда-то служила входом в город. Кроме того, в Логроньо расположены парламент и правительство Ла-Риохи, а также церкви Сан-Бартоломе и другие архитектурные жемчужины.