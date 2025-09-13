Самый недооцененный город Испании: лучшие тапас и вино в Европе
Когда речь заходит о путешествиях по Испании, первыми на ум приходят Барселона, Мадрид, Севилья или Валенсия. Однако издание Time Out назвало Логроньо — столицу региона Ла-Риоха — самым недооцененным городом страны и настоящим гастрономическим открытием.
Логроньо расположен южнее Сан-Себастьяна, в знаменитом винодельческом регионе Ла-Риоха. Этот город, некогда окруженный крепостными стенами, сегодня привлекает туристов сочетанием богатой истории, архитектурных памятников и одних из лучших тапас в Европе.
"Одно из самых популярных занятий здесь - наслаждаться кулинарными шедеврами, которые предлагают многочисленные рестораны, расположенные вдоль живописных улочек Логроньо", - пишет Mirror.
Сердце старого города — площадь Пласа-дель-Меркадо, где приятно отдыхать за бокалом вина и закусками. Здесь же находятся Собор Санта-Мария-ла-Редонда и улица Калье Порталес, сохранившая атмосферу XV века. Историки и любители древности могут посетить остатки средневековой крепости Муралья-дель-Ревельин и старинную арку, которая когда-то служила входом в город. Кроме того, в Логроньо расположены парламент и правительство Ла-Риохи, а также церкви Сан-Бартоломе и другие архитектурные жемчужины.
Регион продолжает оставаться центром винного туризма: только в 2022 году Ла-Риоху посетили более 748 тысяч туристов — на 62% больше, чем годом ранее. Доход от туризма оценивается в 155 млн евро ежегодно. Эксперты отмечают, что поездка в этот город станет отличной альтернативой переполненным туристами мегаполисам и подойдет для семейного отдыха, романтического уик-энда или путешествия в одиночку.