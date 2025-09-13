205 000 евро за историю? Жителей Мадоны огорчило решение о продаже здания почты
Latvijas Pasts выставил на продажу 17 объектов недвижимости, объяснив это ростом затрат на их содержание и процессом цифровизации. Однако особое внимание общественности вызвало решение о продаже исторического здания почты в Мадоне. Здание предлагается на аукционе с начальной ценой 205 тысяч евро, сообщают «360 TV Ziņas».
Жители Мадоны выражают обеспокоенность судьбой объекта, поскольку он имеет значительную культурно-историческую ценность. Руководитель отдела культурной истории Мадонского краеведческого и художественного музея Рейнис Аузиньш отмечает, что здание уникально для города: оно было построено как почтовое почти сто лет назад и всё это время использовалось по назначению.
Представитель Latvijas Pasts Инита Федко пояснила, что из-за цифровизации и изменения привычек клиентов содержание здания площадью более полутора тысяч квадратных метров стало слишком затратным. По её словам, компания обязана быть «заботливым и ответственным хозяином», а содержание и развитие недвижимости не входит в её основную деятельность.
Тем не менее, председатель правления Латвийской ассоциации музеев Зане Гринвалде и Рейнис Аузиньш призывают будущих владельцев сотрудничать с музеем и городскими архитекторами, чтобы сохранить визуальный облик здания и не допустить его негативного выделения в городской среде. Эксперты напоминают, что в подобных случаях новые собственники нередко вносят радикальные изменения в культурное наследие.
Здание мадонской почты в настоящее время не имеет статуса памятника культуры, поэтому его сохранение не является обязательным. Однако любой житель может обратиться в Национальное управление по охране культурного наследия с предложением присвоить ему такой статус. Решение в этом случае принимает данное управление.