205 000 евро за историю? Жителей Мадоны огорчило решение о продаже здания почты

Жители Мадоны выражают обеспокоенность судьбой объекта, поскольку он имеет значительную культурно-историческую ценность. Руководитель отдела культурной истории Мадонского краеведческого и художественного музея Рейнис Аузиньш отмечает, что здание уникально для города: оно было построено как почтовое почти сто лет назад и всё это время использовалось по назначению.