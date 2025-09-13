В Резекне во время футбольного матча пьяный водитель врезался в ограждение стадиона

Государственная полиция сообщает, что в четверг около 15:10 поступила информация о происшествии на улице Стацияс. По имеющимся у полиции данным, водитель автомобиля Lexus, возможно, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал с проезжей части и перевернулся.