Аварии и происшествия
Сегодня 07:33
В Резекне во время футбольного матча пьяный водитель врезался в ограждение стадиона
В четверг в Резекне во время футбольного матча в забор стадиона Олимпийского центра врезался нетрезвый водитель, свидетельствуют опубликованное в соцсетях видео и информация полиции.
На видео видно, как автомобиль с британскими номерами съезжает с дороги, переворачивается и врезается в ограждение стадиона, повредив его. В момент аварии на стадионе проходил футбольный матч.
Государственная полиция сообщает, что в четверг около 15:10 поступила информация о происшествии на улице Стацияс. По имеющимся у полиции данным, водитель автомобиля Lexus, возможно, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал с проезжей части и перевернулся.
При этом оказалось, что водитель был в сильном опьянении. Проверка на месте показала, что он находился за рулем в состоянии 1,88 промилле.
По факту происшествия начат административный процесс и уголовное дело. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.