Объявлено, что население Латвии живет почти меньше всех в ЕС

Как сообщает Eurostat, по сравнению с допандемийным уровнем 2019 года, из 26 стран ЕС, для которых доступны предварительные данные, в 24 странах в 2024 году продолжительность жизни выросла. Наибольший рост наблюдался в Литве (+1,1 года), Чехии, Латвии и Румынии (+1,0 года каждая).