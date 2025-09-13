Объявлено, что население Латвии живет почти меньше всех в ЕС
Согласно предварительным данным за 2024 год, опубликованным Eurostat, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ЕС составила 81,7 года, что на 0,3 года больше, чем в 2023-м.
В 15 странах продолжительность жизни превысила средний показатель по ЕС. Наивысшие значения зафиксированы в Италии и Швеции (по 84,1 года), а также в Испании (84,0 года).
Напротив, самая низкая продолжительность жизни отмечена в Болгарии (75,9 года), Румынии (76,6 года) и Латвии (76,7 года). То есть Латвия - третья с конца в Евросоюзе по продолжительности жизни населения.
Как сообщает Eurostat, по сравнению с допандемийным уровнем 2019 года, из 26 стран ЕС, для которых доступны предварительные данные, в 24 странах в 2024 году продолжительность жизни выросла. Наибольший рост наблюдался в Литве (+1,1 года), Чехии, Латвии и Румынии (+1,0 года каждая).
Нидерланды стали единственной страной, где зафиксировано снижение (-0,2 года); в Испании показатель остался стабильным, а во Франции наблюдался небольшой рост на 0,1 года.
Otkrito.lv недавно писал о том, что жители Латвии официально признаны самыми нездоровыми во всем ЕС.