В Таллине неожиданно приземлился пассажирский самолет, который направлялся в Санкт-Петербург

Следует отметить, что рейсы из Египта в Санкт-Петербург выполняют не только египетские, но и российские авиакомпании. Так, 23 августа рейс «Аэрофлота» из Египта несколько часов не мог приземлиться в Санкт-Петербурге по той же причине. Если бы этот самолёт запросил посадку в Таллине, его также приняли бы, несмотря на санкции. «У нас нет права отказать в помощи воздушному судну в чрезвычайной ситуации — независимо от того, является ли оно гражданским или военным, а также подпадает оно под санкции или нет», — пояснял после первого инцидента директор авиационного отдела Департамента транспорта Эстонии Юллар Салумяэ.