В Таллине неожиданно приземлился пассажирский самолет, который направлялся в Санкт-Петербург
Пассажирский самолёт, следовавший из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, сегодня ранним утром приземлился в таллинском аэропорту, так как аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге был закрыт.
Пассажирский самолёт Air Cairo Airbus A320 приземлился в Таллине в 4:10 утра, сообщила руководитель отдела коммуникаций и маркетинга аэропорта Маргита Холц. В 10:23 самолёт продолжил путь в Санкт-Петербург, когда аэропорт Пулково вновь открылся для полётов.
По словам Холц, пассажиры не покидали территорию таллинского аэропорта — были выполнены только необходимые процедуры обслуживания, например, опорожнение туалетных резервуаров, передаёт Postimees.ee.
В ночь на пятницу вооружённые силы Украины нанесли серию ударов дронами по нескольким объектам в западной части России. Беспилотники были зафиксированы также вблизи Москвы и Санкт-Петербурга. В результате работа ряда аэропортов, в том числе Пулково, была временно приостановлена.
Подобная ситуация произошла и 24 августа, когда пассажирский самолёт, летевший из Египта в Санкт-Петербург, был вынужден приземлиться в Таллине из-за временного закрытия аэропорта Пулково после атаки украинских дронов.
Следует отметить, что рейсы из Египта в Санкт-Петербург выполняют не только египетские, но и российские авиакомпании. Так, 23 августа рейс «Аэрофлота» из Египта несколько часов не мог приземлиться в Санкт-Петербурге по той же причине. Если бы этот самолёт запросил посадку в Таллине, его также приняли бы, несмотря на санкции. «У нас нет права отказать в помощи воздушному судну в чрезвычайной ситуации — независимо от того, является ли оно гражданским или военным, а также подпадает оно под санкции или нет», — пояснял после первого инцидента директор авиационного отдела Департамента транспорта Эстонии Юллар Салумяэ.