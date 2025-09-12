Эдгар Ринкевич с заклеенной шеей. Что случилось с президентом?

Те, кто находился ближе к президенту, заметили, что у Эдгара Ринкевича на шее что-то вроде пластыря. Кто-то полушутя предположил, что на президента напал вампир, а другие гадали, не появились ли у господина Ринкевича какие-то проблемы со здоровьем. Но журнал Kas Jauns обратился к руководителю пресс-службы президента Мартиньшу Дреге, чтобы узнать, что же на самом деле произошло со здоровьем главы государства.