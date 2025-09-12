Эдгар Ринкевич с заклеенной шеей. Что случилось с президентом?
Неделю назад, когда у памятника Свободы проходила церемония принесения присяги новыми солдатами, президент Латвии Эдгар Ринкевич появился на мероприятии с заклеенной правой стороной шеи.
Те, кто находился ближе к президенту, заметили, что у Эдгара Ринкевича на шее что-то вроде пластыря. Кто-то полушутя предположил, что на президента напал вампир, а другие гадали, не появились ли у господина Ринкевича какие-то проблемы со здоровьем. Но журнал Kas Jauns обратился к руководителю пресс-службы президента Мартиньшу Дреге, чтобы узнать, что же на самом деле произошло со здоровьем главы государства.
Представитель президента объяснил так: «Это физиотерапевтический тейп, наложенный в рамках процедуры, и он останется на время. Здоровье президента хорошее, и, например, в это воскресенье он примет участие в веломарафоне Единства в Сигулде».
Надо сказать, что область шеи чаще всего заклеивают тейпами в медицинских целях в случаях, когда из-за стресса или других причин напряжение мышц вызывает головную боль или боли в верхней части позвоночника.
Солдаты принесли присягу у памятника Свободы (05.09.25)
5 сентября в Риге, Резекне и Алуксне на торжественных церемониях солдаты принесли присягу, подтвердив верность Латвийскому государству и его защите.