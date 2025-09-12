Толпы зрителей на концерте Prāta vētra и дожди испортили газон у Елгавского дворца - его восстановят за 14 000 евро

После концерта Prāta vētra в Елгаве газон восстановят за 14 тысяч евро.
В Латвии
Сегодня 10:05
Восстановление газона после затяжных дождей и концерта группы Prāta vētra на лугу напротив Елгавского дворца обойдется самоуправлению в 14 000 евро.
На месте уже начаты работы: производится фрезеровка поврежденного газона, удаление слоя мульчи и подсыпка отдельных участков черноземом на площади 10 000 квадратных метров. После подготовки будет засеян новый газон и проведено прикатывание для обеспечения ровного и качественного покрытия.
Работы выполняет SIA Alejas projekti на общую сумму 14 210 евро с учетом НДС.
Ранее сообщалось, что из-за продолжительных дождей и концерта Prāta vētra, собравшего более 25 000 зрителей, а также движения тяжелой техники, перевозившей оборудование, газон напротив Елгавского дворца был поврежден.
