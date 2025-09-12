Толпы зрителей на концерте Prāta vētra и дожди испортили газон у Елгавского дворца - его восстановят за 14 000 евро

На месте уже начаты работы: производится фрезеровка поврежденного газона, удаление слоя мульчи и подсыпка отдельных участков черноземом на площади 10 000 квадратных метров. После подготовки будет засеян новый газон и проведено прикатывание для обеспечения ровного и качественного покрытия.