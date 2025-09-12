Толпы зрителей на концерте Prāta vētra и дожди испортили газон у Елгавского дворца - его восстановят за 14 000 евро
фото: LETA
После концерта Prāta vētra в Елгаве газон восстановят за 14 тысяч евро.
В Латвии

Толпы зрителей на концерте Prāta vētra и дожди испортили газон у Елгавского дворца - его восстановят за 14 000 евро

LETA / Otkrito.lv

Восстановление газона после затяжных дождей и концерта группы Prāta vētra на лугу напротив Елгавского дворца обойдется самоуправлению в 14 000 евро.

На месте уже начаты работы: производится фрезеровка поврежденного газона, удаление слоя мульчи и подсыпка отдельных участков черноземом на площади 10 000 квадратных метров. После подготовки будет засеян новый газон и проведено прикатывание для обеспечения ровного и качественного покрытия.

Работы выполняет SIA Alejas projekti на общую сумму 14 210 евро с учетом НДС.

Ранее сообщалось, что из-за продолжительных дождей и концерта Prāta vētra, собравшего более 25 000 зрителей, а также движения тяжелой техники, перевозившей оборудование, газон напротив Елгавского дворца был поврежден.

Темы

ЕлгаваЗемгалеНДСPrāta VētraНовости регионов

